Phénomène au box office japonais au point de tutoyer les scores des grands Myiazaki, Your Name de Makoto Shinkai se révèle être un film fantastique et romantique, spectaculaire et intime, où le temps est distordu, les sexes inversés et les codes du genre contorsionnés.

Une belle œuvre parfaite pour célébrer 2017: à la fois regardant le passé et changeant le présent pour croire à un meilleur avenir. Du ciel jaillit un météore qui bouleverse les destins. On veut croire que des écrans surgiront des films qui transformeront nos vies.