14 nominations aux Oscars: La La Land égalise le record de All About Eve et Titanic. Hollywood ne résiste pas à cette fable mélancolique, dramatique, romantique et musicale. Damien Chazelle tend un beau miroir à cette industrie qui transforme le réel. Et le film émerveille, par son élégance, ses dissonances et son duo étincelant, Emma Stone et Ryan Gosling.

Durant sa masterclass, il a expliqué aussi à quel point il était difficile de financer un tel film de nos jours. Ses producteurs ne doivent pas le regretter. Car, après Whiplash, le réalisateur confirme sa singularité et son talent en redonnant goût aux pas de danse au milieu des étoiles. Entre Demy et Minnelli, son La La Land nous envoie du rêve, avec sa part de concessions qui rappelle à quel point le bonheur est fragile.