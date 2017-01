A 40 ans, Pablo Larrain est devenu en quelques films un cinéaste qui compte. Après Pinochet dans No, la religion catholique dans El Club, il explore dans Neruda la traque du poète chilien le plus célèbre par un Etat autoritaire après la guerre. Comme toujours, le cinéaste change de style et impose son genre (ici le thriller avec son chasseur et sa proie) et refuse tout manichéisme. Dans un mois, il rentrera dans la cour des grands avec Jackie, qui finira sans doute parmi les nommés aux Oscars. Un beau coup double en moins de quelques mois...